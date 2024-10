Das viertägige Festprogramm richtet sich an alle Altersgruppen und bietet ein abwechslungsreiches Angebot. Der Festauftakt findet am Freitag um 18 Uhr statt. Traditionelle Gerichte wie Eisbein, Fleck und Kaiserfleisch werden angeboten, allerdings nur auf Vorbestellung. Diese werden per E-Mail (feuerwehrverein-theuern@web.de) entgegengenommen. Um 19 Uhr folgt der Fackelzug, um 20.45 Uhr der Bieranstich.