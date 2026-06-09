Er begann im Jahr 1850 als reiner Markt für Wolle und Naturwaren und wandelte sich über die Jahrzehnte zu einem der bekanntesten Volksfeste in Thüringen, der Arnstädter Wollmarkt. Vom 20. bis 28. Juni feiert er ein besonderes Jubiläum: seine 175. Auflage. Dafür haben sich die Stadt Arnstadt und der Schaustellerfachverband Thüringen neben den Fahrgeschäften und Buden noch ein besonderes Rahmenprogramm einfallen lassen.