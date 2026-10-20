Als die Bahn in den Neunzigerjahren auf Börsenkurs getrimmt werden sollte, verjubelte und verjuxte sie in aller Heimlichkeit die meisten ihrer oft historisch wertvollen und die Ortschaften prägenden Bahnhöfe. Sie waren ihr nur noch lästiger Ballast, der Geld kostete. Denkmalschutz spielte keine Rolle – immerhin sind die ältesten Gebäude der Werrabahn 170 Jahre alt. Immobilienfirmen und Privatleute bekamen sie in ihre Hände, investiert wurde jedoch mangels Solvenz oder Ideen selten. Die Bahn selbst hatte keinerlei Interesse, ihre Bahnhöfe zu attraktivem Wohnraum umzugestalten. So verloderte vieles – oder wurde gar abgerissen. Der größte Sündenfall: Der Bahnhof Grimmenthal. Hier steht, am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Bahnstrecken – der Werrabahn und der Linie Erfurt-Schweinfurt – gar kein Gebäude mehr.