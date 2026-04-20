Die 17. Ausgabe des Pleß-Vulkan-Race & Run drohte am Sonntagvormittag zunächst zu einem „Swim & Run“ zu werden. Das Wetter über der Strecke von Breitungen bis hinauf zum Pleßturm zeigte sich für die vielen Teilnehmer, die aus nah und fern extra angereist waren, leider von seiner eher unfreundlichen Seite. Die Freundlichkeit musste also von den Gastgebern vom Lauftreff Breitungen ausgehen und dieser Herausforderung wurde man wieder einmal gerecht. Mit ein wenig Verspätung ging es in drei Starts schließlich auf die Strecke, bei der Radfahrer, Läuferinnen und Läufer tolle Geschichten erlebten und zu erzählen wussten.