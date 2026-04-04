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  6. Offener Lauf und Deutsche Meisterschaft am Pleß

17. Pleß-Vulkan-Race & Run Offener Lauf und Deutsche Meisterschaft am Pleß

Björn Eimer

Der Lauftreff Breitungen hilft überall gern mit, das eigene Highlight am 19. April rückt immer näher. Anmeldungen – auch für die Berglauf-Meisterschaft – sind noch möglich.

17. Pleß-Vulkan-Race & Run: Offener Lauf und Deutsche Meisterschaft am Pleß
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Selbst bei Laufveranstaltungen der Region, bei denen Breitungen lediglich als Zwischenstation dient, ist der dortige Lauftreff stets und gern miteingebunden. Foto: B. Eimer

Beim Lauftreff Breitungen ist Stillstand Tabu. Neben den eigenen Vorbereitungen für 17. Pleß-Vulkan-Race & Run mitsamt deutscher Berglauf-Meisterschaft am 19. April hilft man zusätzlich gern noch bei Veranstaltungen anderer Vereine aus. So etwa dem Laufclub Meiningen am vergangenen Donnerstag. Die eigenen organisatorischen Aufgaben verliert man dabei aber nie aus dem Blick.

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„Das ist eine willkommene Abwechslung. Laufsport hat rund um Breitungen eine große Vielfalt und wir halten da alle zusammen. Da wird sich gegenseitig unterstützt“, erklärt der Lauftreff-Vorsitzende Jan Matthes. Die meiste Arbeit machen die Meininger selbst, wir sind mal als Fans und mal als Unterstützung vor Ort. Helfen können wir bei solch einer langen Strecke wie hier beim G200-Lauf auch durch Ortskundigkeit.“

Bis zum eigenen Lauf-Highlight sind es noch knapp zwei Wochen. „Da stehen wir aktuell bei 210 Anmeldungen. Bis abends am Ostersonntag (5. April, 23.59 Uhr) sind noch Anmeldungen für die Bergmeisterschaft möglich. Da dürften an diesem Wochenende noch ein paar hinzukommen. Für den offenen Lauf können sich Teilnehmer noch bis zum 19. April, also dem Veranstaltungstag, melden – je früher, desto günstiger.“ Anmeldungen können dabei schriftlich, telefonisch oder natürlich auch online wahlweise unter www.go-timing.de oder unter www.plesslauf.de erfolgen. Auf letztgenannter Webseite gibt es selbstverständlich auch alle weiteren Informationen rund um die traditionsreiche Laufveranstaltung – ob Anmeldemöglichkeiten, Startgebühr, Streckenverlauf oder auch zum Ablauf des 17. Pleß-Vulkan-Race & Run.

Medium oder Hard – Was soll es sein?

Die Teilnahme kann auf der 7,3 km-Strecke mit insgesamt 396 Höhenmetern als Gravelrace (Start um 9.30 Uhr) oder auf dem E-Bike erfolgen. Für die Läufer sind es auf der „Medium“-Strecke 7,2 Kilometer und 415 Höhenmeter (Start um 10 Uhr), die „Hard“-Streckenläufer haben hingegen 13 Kilometer und 750 Höhenmeter zu absolvieren (Start um 10.15 Uhr).

Beim „Vulkan Medium“ handelt es sich um einen offenen Lauf für alle Altersklassen bis Jugend B und einen Meisterschaftslauf für die Altersklassen m/w U20 und jünger sowie für die Ak m/w 65, beim „Vulkan Hard“ ist der Lauf offen für alle Altersklassen bis Jugend A, als Meisterschaftslauf für alle Klassen außer U20 und jünger sowie außer m/w 65 und älter.