17. Pleß-Vulkan-Race & Run: Offener Lauf und Deutsche Meisterschaft am Pleß

Bis zum eigenen Lauf-Highlight sind es noch knapp zwei Wochen. „Da stehen wir aktuell bei 210 Anmeldungen. Bis abends am Ostersonntag (5. April, 23.59 Uhr) sind noch Anmeldungen für die Bergmeisterschaft möglich. Da dürften an diesem Wochenende noch ein paar hinzukommen. Für den offenen Lauf können sich Teilnehmer noch bis zum 19. April, also dem Veranstaltungstag, melden – je früher, desto günstiger.“ Anmeldungen können dabei schriftlich, telefonisch oder natürlich auch online wahlweise unter www.go-timing.de oder unter www.plesslauf.de erfolgen. Auf letztgenannter Webseite gibt es selbstverständlich auch alle weiteren Informationen rund um die traditionsreiche Laufveranstaltung – ob Anmeldemöglichkeiten, Startgebühr, Streckenverlauf oder auch zum Ablauf des 17. Pleß-Vulkan-Race & Run.