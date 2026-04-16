An diesem Sonntag wird wieder von Breitungen durch das Werrabergland hinauf zum Pleß gelaufen. Der Lauftreff Breitungen lädt herzlich zum 17. Pleß-Vulkan-Race & Run ein. Beim Namen hat sich im Laufe der Zeit eine gewisse Flexibilität eingerichtet, – vor einem Jahr etwa war es noch der „16. Run & Bike am Pleß“ – doch an der Professionalität der Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich nichts geändert, eher im Gegenteil. Das weiß auch der Thüringer Leichtathletik-Verband. Daher wird nach 2019 in diesem Jahr nun zum zweiten Mal in Breitungen eine Deutsche Meisterschaft im Berglauf abgehalten. Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Veranstaltung haben wir hier.
17. Pleß-Vulkan-Race & Run Fragen und Antworten zum Pleß-Berglauf
Björn Eimer 16.04.2026 - 06:55 Uhr