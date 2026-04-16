An diesem Sonntag wird wieder von Breitungen durch das Werrabergland hinauf zum Pleß gelaufen. Der Lauftreff Breitungen lädt herzlich zum 17. Pleß-Vulkan-Race & Run ein. Beim Namen hat sich im Laufe der Zeit eine gewisse Flexibilität eingerichtet, – vor einem Jahr etwa war es noch der „16. Run & Bike am Pleß“ – doch an der Professionalität der Veranstaltung mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat sich nichts geändert, eher im Gegenteil. Das weiß auch der Thüringer Leichtathletik-Verband. Daher wird nach 2019 in diesem Jahr nun zum zweiten Mal in Breitungen eine Deutsche Meisterschaft im Berglauf abgehalten. Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Veranstaltung haben wir hier.