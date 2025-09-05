Es ist das große Jahr der Suhler Jubiläen: die legendäre Simson S50/51 feiert 60-jähriges, erst vor ein paar Tagen wurde auf den Platz der Einheit zum 30-Jährigen des Suhler Fahrzeugmuseums geladen und an diesem Wochenende steht die nun schon 17. Motorrad-Oldtimerfahrt Suhl, organisiert vom Fahrzeugmuseum Suhl, an. Und da das legendäre DDR-Kultmotorrad Awo aus den Suhler Simson-Werken in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, steht die diesjährige Auflage der Oldtimerfahrt ganz im Zeichen des Viertakters. Im September 1950 rollten die ersten in Serie gebauten Awo aus dem Simson-Werk. Gefertigt wurden bis 1961 rund 212000 der Viertaktmotorräder, viele von ihnen werden gehegt und gepflegt und werden immer noch bewegt.