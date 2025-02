– Gleich vorneweg – einen neuen Termin können Wettkampfleiter Andreas Bock und Silke Behrens, die Chefin des Erlebnisbergwerks Merkers, derzeit noch nicht nennen. Fest steht jedoch, der nächste Kristallmarathon wird im kommenden Februar ausgetragen. Die Melde-Eröffnung für die 750 möglichen Startplätze erfolgt Ende September. Der Run auf einen Startplatz ist stets immens, nicht nur in Deutschland. Läuferinnen und Läufer aus allen Erdteilen wollen die Teilnahme am Kristallmarathon in ihrer sportlichen Vita verewigen.