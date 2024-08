17-Jähriger unter Verdacht: Ermittlungen nach Tod von Obdachlosem vor Abschluss

Die Polizei hatte nach dem Angriff zunächst von "augenscheinlich oberflächlichen Verletzungen" am Kopf berichtet. Eine ärztliche Behandlung habe der Mann abgelehnt. Später habe sich der 53-Jährige in den Vorraum einer Bankfiliale zurückgezogen, um dort die Nacht zu verbringen. Dort sei er am frühen Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden worden. Später starb er laut Obduktionsergebnis an den Folgen einer Hirnblutung.