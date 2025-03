Der Wagen mit dem 17-Jährigen am Steuer sei aus noch unklarer Ursache mit dem Fahrzeug der 32-Jährigen zusammengeprallt. Die 42 Jahre alte Beifahrerin des jungen Fahrers wurde dabei am Donnerstagnachmittag tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei Penzberg war es seine Mutter. Der Unfall passierte in der Nähe von Obersöchering.