17 Clubs fordern Neuregelung: Medien: DFB-Boss Neuendorf gegen Aufstockung der 3. Liga

Offener Brief missfällt Neuendorf

In einem offenen Brief hatten sich 17 Vereine der Regionalliga Nordost an Neuendorf gewandt, um eine Aufstiegsreform anzuregen. Der Präsident monierte, dass er sich mehr Vertraulichkeit in der Sache gewünscht hätte. Zugleich verwies er weitere Lösungsvorschläge an die jeweiligen Regionalverbände. Der DFB könnte dann auf Wunsch als Vermittler am Tisch sitzen.