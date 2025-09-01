Magdeburg - Für die Forschung zu psychischen Erkrankungen in Mitteldeutschland stehen in den kommenden fünf Jahren 17,3 Millionen Euro bereit. Forschende in Halle, Jena und Magdeburg erhalten damit Mittel für den Ausbau des mitteldeutschen Standortes des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG), wie die Universität Magdeburg mitteilte. Die Gelder stellt das Bundesforschungsministerium bereit.