Nachmeldungen nimmt der Veranstalter am Samstag von 12 bis 15.30 Uhr und wie bereits erwähnt auch noch am Sonntag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start in der Sporthalle am Riegelsweg in Breitungen entgegen. Ehrengast der Veranstaltung wird die Landrätin des Landkreises Schmalkalden- Meiningen, Peggy Greiser, sein.