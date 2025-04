Am vergangenen Samstag lud der Bogenschützenverein aus Mengersgereuth zum „16. Hallgrund-Turnier“ ein und an die 200 Teilnehmer aus Thüringen, Sachsen, Bayern und Hessen kamen bei bestem Frühlingswetter auf das Bogenschießareal im Hallgrund. Um 9 Uhr wurden die kleinen und großen Bogensportler vom Vereinsvorsitzenden Hans-Dieter Eichhorn, der Bürgermeisterin von Frankenblick, Ute Müller-Gothe, sowie dem Dudelsack-Ensemble des Alpenecho Sonneberg herzlich willkommen geheißen. Die Teilnehmer wurden in 32 Gruppen mit jeweils fünf bis sieben Personen eingeteilt und machten sich anschließend auf den etwa sieben Kilometer langen Rundkurs im Hallgrund, welcher 32 Stationen umfasste.