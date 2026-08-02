Der Glasmacherlauf ist seit 16 Jahren ein fester Bestandteil der Kirmes in Piesau. Die Kirmesgesellschaft feierte dieses Jahr ihr 40-jähriges Bestehen, und der Veranstalter des Glasmacherlaufes, der LAV Saale-Rennsteig, konnte bei der 16. Auflage einen neuen Teilnehmerrekord von 179 Läuferinnen und Läufern verbuchen. Der Glasmacherlauf war Bestandteil des TLV-Lauf- und Nordic-Walking-Cups, in dem 15 Läufe aus ganz Thüringen einen Cup bilden. Zugleich war er auch Wertungslauf zum Sparkassen-Cup. Viele Teilnehmer sammelten somit doppelt Punkte in beiden Cups.