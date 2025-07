Waffen, Bargeld und Drogen gefunden

Insgesamt durchsuchte die Polizei 24 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Der Schwerpunkt lag im Großraum Stuttgart: Einsätze gab es im Stadtgebiet, allerdings auch in Wendlingen, Waiblingen, Fellbach, Ludwigsburg, Asperg, Vaihingen/Enz und Gärtringen. Außerdem durchsucht wurden Objekte in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) sowie in München und in Frankfurt.