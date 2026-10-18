München - Nach der 1:6-Klatsche im Bundesliga-Topspiel in München sitzt der Frust bei RB Leipzig tief. "Es war ein komplettes Versagen von uns in allen Bereichen", schimpfte Sportchef Marcel Schäfer am Sky-Mikrofon nach der auch in der Höhe verdienten Niederlage seiner Fußballer beim FC Bayern. "Du kannst hier in der Allianz Arena verlieren, das wissen wir, das weiß jeder. Aber nicht so!", meinte Trainer Martin Demichelis. "Das Wichtigste ist, unseren Fans "Entschuldigung" zu sagen, die hierhergefahren oder geflogen sind."