154. British Open Southports Golf-Held Fleetwood jagt seinen Major-Traum

Southport - Tommy Fleetwood kennt die Tücken und Eigenheiten der Golfplätze rund um seine Heimatstadt Southport wie kein anderer. In seiner Kindheit spielte er Runde um Runde auf den Plätzen an der englischen Nordwestküste mit den harten Fairways, den tiefen Topfbunkern und den hohen Gräsern mit den dichten Ginsterbüschen am Rande der Spielbahn. Im elitären Royal Birkdale Golf Club unweit seines Elternhauses werden ab Donnerstag wieder die British Open ausgespielt - und Englands Golfstar möchte sich hier seinen Kindheitstraum vom ersten Major-Titel erfüllen.