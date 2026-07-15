154. British Open Southports Golf-Held Fleetwood jagt seinen Major-Traum

Umso mehr drücken sie dem Golfer mit den markanten langen, braunen Haaren die Daumen. Fleetwood ist in der Golf-Welt ein absoluter Sympathieträger - beliebt bei Fans und Konkurrenten zugleich. Freundlich, smart und stets bescheiden, das sind die Charaktereigenschaften des Tommy Fleetwood. "Jeder, der an der Open Championship teilnimmt, träumt vom Sieg und will ihn unbedingt erringen", sagte er. "Da bin ich im Grunde nicht anders als alle anderen. Ich schätze mich einfach glücklich, die Unterstützung meiner Heimat zu haben und nutze sie als unglaublich positive Motivation."