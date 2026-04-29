Herzogenaurach (dpa/lby) - Ein Bus und mehrere Autos sind auf einem Firmengrundstück in Mittelfranken ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Verletzte gibt es demnach nicht. Den Angaben nach brannte am Morgen zuerst der Bus auf dem Gelände in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Das Feuer habe dann auf in der Nähe geparkte Autos übergegriffen. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.