Der Wunschbaum war in Suhl zu einer schönen Tradition geworden. Damit wurden gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bedürftigen Kindern wurde ein weihnachtlicher Wunsch erfüllt und die Wunscherfüller haben sich selbst glücklich gemacht. Doch im vergangenen Jahr war mit einem mal Schluss mit dieser schönen Aktion. Der Grund dafür war: „Das Familienzentrum Insel war mit einem Mal nicht mehr da. Die Mitarbeiter hatten bis dahin immer die Initiative für den Wunschbaum ergriffen und alles organisiert“, erklärt Lars Jähne.