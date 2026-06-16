150 Jahre Wagner-Festspiele Warum Bayreuths große Pläne zum Festspieljubiläum scheitern

Vertretungsweise führt nun Oberbürgermeister Andreas Zippel (SPD) das Referat und ist für die Jubiläumspläne zuständig. Dabei ist Zippel auch im OB-Amt noch relativ frisch - er siegte bei der Kommunalwahl im März und übernahm den Posten zum 1. Mai.

Zum anderen: Vor einigen Tagen sagte die Stadt eine Festmeile ab, die eigentlich zum Festspielstart geplant war. Begründung: "überraschend große Deckungslücken in erheblichem Umfang", so Zippel. Mit Blick auf andere wichtige Projekte der Stadt, nicht zuletzt im sozialen Bereich, erscheine die Festmeile in der angekündigten Form "nicht mehr vertretbar".

"Katastrophale Außenwirkung"

Die CSU-Fraktion im Stadtrat kritisierte diesen Schritt. "Wir sind der Meinung, dass dies – jenseits der noch zu klärenden Frage der Verantwortlichkeit der handelnden Personen – ausgerechnet im Jubiläumsjahr eine katastrophale Außenwirkung besitzt und dem Ruf der Kulturstadt Bayreuth bereits jetzt großen Schaden zugefügt hat", sagte Fraktionschef Stefan Specht der dpa.

Gerade die Festmeile sei als "unkompliziertes und niederschwelliges Angebot" gedacht gewesen. Viele Bayreutherinnen und Bayreuther hätten sich darauf gefreut. Die Fraktion werbe deshalb dafür, die Festmeile in einem kleineren Format doch noch zu realisieren.

Wie sehr die Stadt vom internationalen Ruf des Festivals profitiert, macht die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) deutlich. Festspielgäste aus aller Welt reisen nach Bayreuth. Für die Stadt bedeute dies: Gäste übernachten, essen, kaufen ein, nutzen Kulturangebote und Dienstleistungen – und trügen damit zur wirtschaftlichen Entwicklung Bayreuths bei.

Ein Miniatur-Festspielhaus für den Nachwuchs

Aber es ist ja nicht so, dass es nichts gibt außer den Opern und Beethovens Neunter zum Auftakt am 25. Juli mit Dirigent Christian Thielemann im legendären Festspielhaus.

Für das Kinder- und Jugendprogramm wurde eigens ein kleines Festspielhaus errichtet, das 199 Plätze fasst. Dort soll die Kinderoper, ein Herzensprojekt Katharina Wagners, aufgeführt werden, zudem sind eine Reihe weiterer Veranstaltungen und Aktionen geplant, um schon die Jüngsten mit Wagners Werk vertraut zu machen.

Auch das Richard-Wagner-Museum, das dieses Jahr 50 Jahre alt wird, feiert - und zwar unter der Überschrift: "50/150 – Utopie und Echo." Denn schließlich, so schreibt das Haus, gehe es um "150 Jahre Theatergeschichte, in denen sich zugleich 150 Jahre deutscher Geschichte in allen Höhen und Tiefen wie in einem Brennglas bündeln".