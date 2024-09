In Wasungen wird derzeit gefeiert – in der laufenden Festwoche wird das Jubiläum 1150 Jahre urkundliche Ersterwähnung mit zahlreichen Veranstaltungen gewürdigt. Perfekt passend dazu die Feierlichkeiten rund ums Jubiläum Freiwillige Feuerwehr Wasungen – auf 150 Jahres Bestehens kann die Wehr in diesen Tagen zurückblicken. Insofern stand das vergangene Wochenende ganz im Zeichen der Floriansjünger in der Fachwerkstadt – nach dem Feuerwehrball am Freitag im Bürgerhaus Paradies zum Auftakt startete am Samstag bei bestem Sommerwetter ein großes Programm für die Öffentlichkeit auf der Bahnhofsstraße und dem Außengelände vor dem Bürgerhaus.