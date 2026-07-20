150 Jahre Festspiele Wagner hören - Darf man das?

Aufarbeitung direkt auf der Bühne?

Die Aufarbeitung ist zudem quasi direkt auf die Bühne gewandert: Katharina, die Wagner-Urenkelin selbst, hat die dunkle Geschichte der Festspiele einst in ihrer Debüt-Inszenierung der "Meistersinger von Nürnberg" auf dem Grünen Hügel thematisiert. Besonders eindrücklich tat das Jahre später auch Barrie Kosky, der für das Bühnenbild derselben Oper den Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse nachbauen ließ. Und Stefan Herheims "Parsifal" blickte so glasklar und eindrücklich in die deutsche Geschichte, dass die Inszenierung noch heute als Maßstab gilt.

Muss man also die Vergangenheit stets mitdenken, wenn man beim Online-Ticketing Glück hatte, den Grünen Hügel hinauf wandert und sich freut, dass auch Gäste aus Japan und Südkorea in die fränkische Provinz gefunden haben? "Ich würde sagen, es gibt keinen Zwang, irgendetwas zu wissen. Man sollte das auch nicht aufnötigen", betont Buchner. "Aber je weiter ein aufgeklärtes historisches Bewusstsein im Publikum verbreitet ist, desto aufnahmebereiter ist man natürlich für Inszenierungen, die auch kritisch sind und sich auch kritisch mit der eigenen Bayreuther Geschichte auseinandersetzen."

"Wagners Opern haben das NS-Regime überlebt"

Man sollte jedoch nicht nur auf die NS-Zeit blicken, sondern bereits ins Jahr 1923. Die Wagners und Bayreuth seien erheblich am Aufstieg des Nationalsozialismus beteiligt gewesen: "Das ist keine Geschichte, die 1933 beginnt, sondern schon zehn Jahre vorher." Und das zweite ist eben die Verdrängungskultur in den 1950er Jahren.

Auch in einer anderen Wagner-Hochburg macht man sich Gedanken: Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München, der dort gerade bei den Opernfestspielen eine neue "Walküre" dirigiert hat, sagte jüngst der Deutschen Presse-Agentur: "Wagners Opern haben das NS-Regime und das Ende des Zweiten Weltkriegs überlebt. Etwas Schlimmeres für die Wagner-Rezeption als Hitlers persönliche Sympathie für Wagner und seine persönliche Vorliebe für seine Werke hätte es wohl nicht geben können. Und doch ist Hitler lange tot, das NS-Regime - Gott sei Dank - längst Geschichte, und Wagners Opern werden fast überall in der Welt nach wie vor gespielt."