Im Jahre 1876 wurde in Kühndorf im Gefolge einer Neuordnung der Feuerwehren im damaligen Kreis Schleusingen einschließlich der Installation von Pflichtfeuerwehren die erste Ortswehr gegründet. Seitdem engagieren sich verantwortungsbewusste Männer, später auch Frauen, im Ort für die Sicherheit der Dorfbewohner. 130 Jahre später, also 2006, wurde ein neues Gerätehaus eingeweiht, das weit bessere Bedingungen für den Feuerwehrdienst bietet als frühere Stützpunkte. Beide Jubiläen waren daher Anlass für ein großes Fest jüngst ein ganzes Wochenende lang.