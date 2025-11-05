387 Weihnachtswünsche von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und der Stadt Schweinfurt hängen an den Weihnachtsbäumen in den Beratungscentern Meiningen, Bad Neustadt, Schweinfurt und Werneck der VR-Bank Main-Rhön. Wer einen dieser Kinderträume erfüllen will, pflückt sich einen Wunsch, besorgt das Geschenk und gibt es bis 3. Dezember unverpackt bei der Bank ab.