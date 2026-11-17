Aufbruch in der Nacht

Sie seien am Samstag um etwa 23 Uhr aufgebrochen, schilderte Peter Tembler, Leiter der Bergrettung in Kals am Großglockner, der Deutschen Presse-Agentur. Solch eine Startzeit sei "nicht üblich", meinte er. Bereits der Aufstieg zum Gipfel habe relativ lange gedauert, weil die Jugendlichen immer wieder Pausen eingelegt hätten.



Fast 20 Stunden später setzen die jungen Alpinisten während des Abstiegs am Sonntagabend einen Notruf ab: Aufgrund der Dunkelheit und ihrer Erschöpfung kamen sie nicht mehr voran, wie die Polizei berichtete. Zunächst versuchte die Bergrettung, die beiden telefonisch talwärts zu lotsen.