15 tote Schafe gefunden: Ekel-Entdeckung am Straßenrand ruft Polizei auf den Plan

Großrudestedt (dpa/th) - 15 tote Schafe hat eine Spaziergängerin an einem Straßenrand im Landkreis Sömmerda entdeckt. Die Kadaver seien in einem abgemagerten und verwahrlosten Zustand gewesen, teilte die hinzugerufene Polizei mit. Die toten Tiere wurden nahe Großrudestedt entdeckt, sie wurden vom Straßenrand entfernt und von einem Tierarzt untersucht. Hinweise zum Tierhalter ergaben sich bislang nicht.