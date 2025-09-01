„Wir sind eine tolle Truppe“, lobt Dieter Weiprecht, Tafelleiter in Meiningen sein Team. Seit mehr als 15 Jahren gibt es die Einrichtung, die Menschen in finanzieller Not zuverlässig mit Lebensmitteln unterstützt. Jährlich treffen sich alle beim Sommerfest und tauschen sich aus. In diesem Jahr waren nicht nur die aktiven Helfer, sondern auch alle ehemaligen Mitarbeiter eingeladen, die in diesem langen Zeitraum tatkräftig mithalfen. 37 Ehrenamtliche sind Woche für Woche im Einsatz. Sie holen überschüssige Waren aus Supermärkten, sortieren und reinigen diese und geben sie anschließend an Bedürftige weiter.