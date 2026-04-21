﻿Einen großen Sportraum erwarten Besucher sicher nicht, wenn sie das Gebäude einer Krankenkasse betreten. Deswegen darf man sich wirklich gern überraschen lassen, wenn man die Räume des Vereins Rückgrad Hildburghausen e.V. betritt. Denn die liegen im Untergeschoss des Gebäudes der AOK in der Oberen Allee. Doch keine Angst, wie im Keller sieht es hier nicht aus. Große Oberlichter sorgen für Helligkeit in den Räumen.