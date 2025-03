Lautes Kinderlachen beherrscht die Explorata-Mitmachwelt in Zella-Mehlis. Ausgelassen kapern die Mädchen und Jungen, die mit einem großen Bus angereist sind, mit unermüdlicher Begeisterung Station für Station. Niemand braucht sie heute dazu anhalten, im Schulbuch den Geheimnissen des Stoffs auf die Schliche zu kommen. Hier entdecken sie spielerisch, bekommen eine Vorstellung davon, was sie später im Physik-Unterricht einmal lernen werden. Immer mittendrin dabei Eddy, das neue Maskottchen seit mehr als einem Jahr, mit seinem großen Glühbirnen-Kopf und den leuchtend blauen Haaren. Es hält die Rasselbande nicht nur halbwegs im Zaum, sondern stupst so manches Mal auch aus dem Hintergrund an, erklärt, motiviert auszuprobieren.