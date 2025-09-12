Beim 15. Eichberglauf am Samstag, 13. September, könnte sich Max Widder (OE-Teamsport) die Cup-Trophäe bei den Männern sichern, auch wenn Vorjahressieger Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) gewinnen würde. Bisher lief sich der 21-jährige Widder fünf mal aufs Siegerpodest und musste sich nur beim Hildburghäuser Stadtlauf Hittinger beugen. Offen ist der Cup-Erfolg bei den Frauen (W20 bis 29). Hier könnte es zu einem Dreikampf zwischen Tabea Renner (Run and Bike-Team Coburg), Vanessa Harnisch (SV 03 Eisfeld) und Cornelia Bernet (ohne Verein) kommen. Bei den Senioren stehen Sebastian Fischer (Fanclub Marlene Fischer) sowie Anke Härtl (Rennsteiglaufverein) vor dem Gewinn ihrer Cup-Trophäen.