1.400 Taxen: Uber-Partner übernimmt Frankfurter Taxizentrale

Die Frankfurter Taxis haben in der Vergangenheit wie in vielen anderen Städten hohe Umsätze an die Mietwagen-Konkurrenz verloren, die mit Uber eine modernere Vermittlungsplattform hat. Immer wieder gab es dabei auch Vorwürfe und Demonstrationen unfairer Wettbewerbsmethoden. Inzwischen werden in Frankfurt auch erste Taxis über die Plattform vermittelt und nach behördlicher Genehmigung auch vorab Festpreise vereinbart.