140 Jahre Auto Das Autoland Deutschland in Zahlen

Beim Antrieb liegt Benzin an erster Stelle. Im Bestand macht es knapp 60 Prozent aus - gefolgt von Diesel mit 27 und Hybriden mit 8 Prozent. Elektroautos machen etwa 4 Prozent der Autos auf deutschen Straßen aus. Der Anteil von Hybriden und Elektroautos steigt aber kontinuierlich, weil sie in den Neuzulassungen mit sehr viel höheren Zahlen vertreten sind.

Mehr als jedes fünfte Auto ist ein VW, von denen gut 10,3 Millionen zugelassen sind. Mercedes kommt mit 4,8 Millionen auf knapp jedes Zehnte. Auf Rang drei folgt Opel mit 3,8 Millionen, relativ knapp vor BMW, Audi und Ford.

Und wie viel fahren die Deutschen mit ihren Autos?

2024 waren es gut 594 Milliarden Kilometer - rein rechnerisch also 2.000 Mal bis zur Sonne und zurück. Ein durchschnittlicher Benziner legte dabei 9.555 Kilometer zurück, ein durchschnittlicher Diesel 16.984.