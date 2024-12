Schlusslicht Bochum schwächte sich in der Anfangsphase selbst. Koji Miyoshi sah nach einem klaren Foul an Andras Schäfer bereits in der 13. Minute die Rote Karte. Dennoch ging Bochum zunächst in Führung: Ibrahima Sissoko (23.) traf per Kopf. Benedict Hollerbach (33.) brachte Union aber zeitig zurück in die Partie.