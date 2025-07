Längst hat sich der einmal jährlich stattfindende Kulturbiergarten in Rippershausen im Veranstaltungskalender der Region etabliert. Der Eintritt im ehemaligen Gasthof Zur Sonne ist frei, jeder ist willkommen – das ist ein Argument, was zieht. Und dass Kunst und Kultur Menschen verbinden, sie zusammenkommen lässt, auch das ist unbestritten „Ich habe ein großes Netzwerk von Freunden und Künstlern, die ich anfragen kann. So kommt immer ein abwechslungsreiches Programm zusammen, wo für jeden etwas dabei ist.“ Initiator Gunther Irmer, der von hier stammt, aber seit langem in den Niederlanden lebt, versteht es zudem immer wieder, ein neues Thema, ein neues Projekt in den Fokus zu rücken und Mitstreiter dafür zu gewinnen. So auch diesmal, als er am Freitagabend zur Eröffnung der 14. Auflage im Beisein und dem Applaus zahlreicher Gäste und Unterstützer gemeinsam mit Bürgermeisterin Heidi Rapp am Ortsteingang die neue Schautafel enthüllte: „Rippershausen am Rhön-Rennsteig“. Überraschung gelungen.