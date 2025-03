Erstmals ist Schmiedefeld Gastgeber für das bundesweite Junior-Ranger-Treffen, das in diesem Jahr zum 14. Mal in Deutschland stattfindet. Erwartet werden 300 Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren mit Interesse an Natur und Nachhaltigkeit, die vom Wattenmeer bis aus Berchtesgaden, von der Eifel bis aus dem Erzgebirge anreisen – und mit ihnen insgesamt 70 Betreuer. Vom 12. bis 15. Juni bildet das Sportplatzgelände mit seinem Umfeld für die Veranstaltungen während des Treffens sowie für die Unterbringung und Versorgung die Basis, denn dann wird die große Rasenfläche neben dem schönsten Ziel der Welt zum großen Campingplatz, wo die Kinder und Jugendlichen ihre Zelte aufschlagen.