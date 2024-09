„Ich werde auch noch beim Masserberger Herbstlauf (letztes Wertungsrennen im Werra-Rennsteig-Cup/Anm. d. Red.) an den Start gehen“, meinte Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) nach dem Eichberglauf am Samstag in Eisfeld und ergänzte: „Mir war es heute schon wichtig, auch hier meine Siegesserie fortzusetzen.“ Daran konnte weder Olaf Dömming noch Peter Schumann, die beide schon einmal den Eichberglauf gewonnen hatten, nichts ändern. Ihre Cup-Trophäe nagelte auch Doris Ansorg (Haina) fest. Es fehlten ihr zwar diesmal bei ihrem wiederholten Erfolg in 53:12 min die Konkurrentinnen, doch mit ihrer Leistung unterstrich die Seniorin einmal mehr ihre Dominanz in der Südthüringer Laufsportszene.