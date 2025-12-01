„Vor 130 Jahren sagte einer: Wir brauchen was fürs Herz und für gute Laune – und der Karneval in unserer Stadt war geboren!“ So blickte der aktuelle Präsident des TCC, Marcus Müller, der das Amt seit dem Jahr 2018 ausübt, zu Beginn auf die 130 Jahre Geschichte seines Vereins zurück. Höhen und Tiefen habe es gegeben, doch immer wieder hätten sie sich aufgerappelt, wenn ein Scheitern drohte. So im Jahr 1954, als mit einer Neugründung eine neue Ära begonnen hatte. Immer lag die Führung des Vereins in Männerhand – nur einmal hatte es einige Jahre eine Präsidentin gegeben. Was nicht heißen soll, dass die Frauenquote zu wünschen übrig ließe.