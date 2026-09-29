Zur 13. Ausgabe des Stoppelcross lud der MSV Fambach am vergangenen Wochenende – diesmal auf anderen Feldern. Auf weitem Areal gaben bei bestem Wetter insgesamt 107 Starter zwei Tage lang ordentlich Gas und wirbelten den Staub auf. Am Samstag herrschte freies Fahren inklusive eines Motorrad-Limbo. Am Sonntag ging es dann in die Wertungsläufe. Dabei durfte sich der MSV mit Max Clemen in der Simson-Klasse auch über einen vereinseigenen Sieger freuen. „Das Besondere ist, dass in diesem Jahr eigentlich ausschließlich die Jugend die Strecke hergerichtet hat – ein ganz großes Lob und Dank dafür“, so der MSV-Vorsitzende Henri Krusemark. Circa 450 Zuschauer verfolgten das Motocross-Spektakel und der MSV Fambach zeigte sich mit dem Event äußerst zufrieden. „Die Kinder sind froh, sich austoben zu können und dass man Motorsport hier legal erleben kann, ohne gleich als halbkriminell dargestellt zu werden“, so Krusemark.