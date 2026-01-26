Die verbindende Kraft des Fußballs führt manchmal zu Turnieren, die ziemlich einmalig sind im Thüringer Fußball-Kalender, und zu Bünden fürs Leben, die auch neben dem Sportplatz sehr gut zusammenhalten. Beides ist am Samstag (24. Januar) in der Dreifelderhalle in Zella-Mehlis anzutreffen. Fußball-Frauen und -Männer, die Familien gegründet haben; und Fußball-Frauen und -Männer, die gemeinsam Fußball spielen – und das bereits seit 15 Jahren.