Deutschland ist ein blockiertes Land, stellte SPD-Chef Lars Klingbeil kürzlich fest. Der permanente öffentliche Widerspruch zu Reformvorschlägen der Politik, so Klingbeils Theorie, blockiere das Land, mache es reformunfähig. Nun ist Lars Klingbeil nicht nur SPD-Chef, sondern auch Bundesfinanzminister. Er könnte also den Beweis antreten, wie reformfähig er selbst noch ist. Denn seit Jahren entsteht der Eindruck, dass sich die Politik selbst blockiert. Aus Angst vor der AfD, vor der nächsten Wahl, vor dem Aufschrei aus der Öffentlichkeit.