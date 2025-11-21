Ein Pfandflaschen-Sammler aus Suhl-Nord, der 2012 von rechtsextremen Jugendlichen ermordet wurde, gilt jetzt offiziell als Opfer rechter Gewalt. Sein Name steht auf einer entsprechenden Liste, die von Forschern der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vorgelegt und vom Innenministerium an den Landtag übergeben wurde. Insgesamt befasste sich die Untersuchung mit zwölf Fällen. Von diesen war bislang lediglich ein Todesfall offiziell als rechte Gewalt anerkannt, jetzt wurden neun weitere Fälle identifiziert.