Zum 13. Mal wurde am Sonntag der beliebte Laufwettbewerb Grabfeld-Run ausgerichtet – zu Ehren der 1200-Jahrfeier in Bibra verliefen die Lauf- und Wanderstrecken diesmal in und rund um den Grabfeld-Ortsteil. „Wir haben mit rund 250 Anmeldungen einen neuen Teilnehmerrekord erreicht“, konnte Hauptorganisator Stefan Wieseke kurz vor dem Start vor dem Schulgebäude den versammelten Läufern und Radlern mitteilen. Ein Zeichen, wie gut das Lauf-Event immer wieder ankommt – trotz der fast tropischen Hitze im Grabfeld diesmal bereits am Morgen.