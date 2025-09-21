Drei Minuten, dann sind die Tickets weg. Mitunter ganze Freundeskreise halten zum Vorverkaufsstart die Finger klickbereit, um eine der begehrten Karten zu bekommen. Nein, die Rede ist nicht von einem Taylor-Swift-Konzert, sondern von der Convention „East 13“ in Suhl, wo sich an diesem Wochenende die Szene derer trifft, die zeitweise das menschliche Dasein gegen ein ganz anderes tauscht. Denn anthropomorphe Tiere sind ihre Leidenschaft, also Tiere mit menschlichen Eigenschaften. Und wie intensiv Anhänger dieser Szene ihre Freude daran leben, zeigen derzeit gerade fast 1000 Furries in Suhl.