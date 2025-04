Am 7. März 1321 unterzeichnete Abt Heinrich von Fulda das Fuldaer Privileg. Es erteilte den Salzunger Bürgern und allen übrigen Besitzern von Anteilen an der Saline das uneingeschränkte Recht zur Nutzung der Sole gegen Abgaben. Allein den Pfännern stand das Recht zu, neue Brunnen zu erschließen. In der Folgezeit beriefen sich die Pfänner auf das Fuldaer Privileg, um bei Bestätigungen durch die jeweiligen Landesherren ihre Rechte zu behaupten und zu erweitern. Im Laufe der Zeit gelang es den Salzungern, die Zahl auswärtiger Besitzer von Salineanteilen auf wenige zu beschränken, und es kam zum Zusammenschluss der ortsansässigen Siedeunternehmer.