Ein großes Jubiläum steht bevor: Am 5. Januar 775 rückte der fränkische König Karl mit der Schenkung seiner königlichen Villa „salsunga“ an das Kloster Hersfeld den Ort Salzungen zum ersten Mal urkundlich nachweisbar in das Licht der Geschichte. Bad Salzungen begeht demnach im nächsten Jahr seine 1250-Jahrfeier. Kathleen Heß und ihr Team arbeiten schon seit eineinhalb Jahren an der Vorbereitung. 16 Arbeitsgruppen mit mehreren hundert Bürgern haben zudem am Konzept mitgewirkt. Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) zollte dafür seinen Respekt. „Ich war anfangs etwas skeptisch, ob das Ziel, möglichst viele Bürger einzubinden, das richtige ist“, erklärt Klaus Bohl. Er habe die Erfahrung gemacht, „wenn ganz viele Bürger dabei sind, gibt es ganz viele Meinungen und man hat es schwer, zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen“. Nun müsse er aber eingestehen, dass es sich wunderbar entwickelt habe und das Konzept von einer breiten Bürgerschaft mitgetragen werde.