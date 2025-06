„Nichts, das nicht erlebt, und nichts, so wie es erlebt“, soll Goethe über sein Werk gesagt oder zumindest laut „Dichtung und Wahrheit“ und den Gesprächen mit Eckermann gemeint haben, behaupten Germanisten. Gerade so sind die „Erzählungen vom Reisen“ angelegt, die der Literaturkreis Bad Salzungen in seiner Anthologie „Bahnhofsgeschichten“ anlässlich des Stadtjubiläums herausgebracht und bei einer Lesung in der Stadtbibliothek vorgestellt hat. Das Projekt war gemeinsam mit der Jubiläums-AG Bahnhof entwickelt worden. Frank Schwarz aus Leimbach, der in Vertretung des erkrankten Dietmar Hörnig den Nachmittag moderierte, sagt auf die anschließende Nachfrage: Die Mitautoren hätten sich von dem Vorhaben zu Texten motivieren lassen, zum Teil auch in Verbindung mit bereits in der Schublade schlummernden Ansätzen oder Ideen.