Festakt zur 1250-Jahrfeier in der Trinkhalle: Vom EU-Parlament über die Bundes- und Landesregierung, den Bundestag, Landtag, Stadtrat, den Wartburgkreis bis hin zu den Partnerstädten – alle Ebenen waren vertreten, um den Worten von Thüringens Infrastruktur-Minister Steffen Schütz (BSW), Landrat Michael Brodführer (CDU) und Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) zu lauschen. Wobei es an der ein oder anderen Stelle etwas zum Schmunzeln gab. Steffen Schütz zum Beispiel offenbarte, dass er mit sieben Jahren seinen ersten „Liebesbrief“ an eine Bad Salzungerin geschrieben hat: seine Tante, mit der er viele schöne Besuche verbindet. Bad Salzungen sei neben Berlin einer seiner Sehnsuchtsorte. „Ich verbinde mit Bad Salzungen sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen.“ Und er könne aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Bad Salzungen eine wunderschöne Stadt geworden sei. „Sie alle können stolz sein. Diese Stadt ist ein Schmuckstück“, sagte er.