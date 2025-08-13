„Herzlich willkommen“, sagt der 39-Jährige am Eingang zu Krugs Haus in der Großen Amtsgasse 5 in Tiefenort, dem Domizil des Heimat- und Kulturvereins der Bergbaugemeinde. Steven Gebhardt ist unter anderem der Vorsitzende des 120-Mitglieder-Vereins und schon fünf Jahre Ortschronist. Seit November 2022 arbeitet der Familienvater (Tochter Frieda hat letztes Wochenende Schuleinführung gefeiert) nach eigenen Angaben als Gebäudeverwalter in der Stadtverwaltung Bad Salzungen.