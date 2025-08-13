„Herzlich willkommen“, sagt der 39-Jährige am Eingang zu Krugs Haus in der Großen Amtsgasse 5 in Tiefenort, dem Domizil des Heimat- und Kulturvereins der Bergbaugemeinde. Steven Gebhardt ist unter anderem der Vorsitzende des 120-Mitglieder-Vereins und schon fünf Jahre Ortschronist. Seit November 2022 arbeitet der Familienvater (Tochter Frieda hat letztes Wochenende Schuleinführung gefeiert) nach eigenen Angaben als Gebäudeverwalter in der Stadtverwaltung Bad Salzungen.
1250 Jahre Bad Salzungen Der Tausendsassa aus Tiefenort
Mirco Robus 13.08.2025 - 07:00 Uhr