Die Wasungerin in Bad Salzungen im Garten des Gradierwerkes, dem Herzstück der Salzstadt. Sie trägt Brot und Salz, das kulturelle Symbol in vielen Regionen der Welt – wie auch in Böhmen, wo Jakob Casanova, dessen Rolle als Diplomat an vielen Höfen Europas in Vergessenheit geraten ist, seine letzten Lebensjahre verbrachte. Lilly Scholz hat von Kindesbeinen an in ihrer Südthüringer Heimatstadt verschiedenste Kostüme getragen. Jetzt schlüpfte sie im kosmopolitisch-kulturellen Sinne in ein Casanova-Kostüm der Burgfestspiele im schwäbisch-fränkischen Jagsthausen, wo unter anderem Goethes Erstlingswerk aufgeführt wird. Hier beißt sie genüsslich in ein Brot namens „Casanova“ – eine Kreation aus der Bäckerei Ritzmann. (Foto: Imogen Berger)